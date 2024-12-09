В Тулуне похоронили погибшего на СВО рядового Виктора Козлова

Виктор Андреевич Козлов родился в деревне Паберега Тулунского района. В 2010 году переехал в Братск, в 2019 году — в Тулун. Во время спецоперации решил заключить контракт и отправиться на службу в зону СВО. Его жизнь трагически оборвалась при выполнении задания на передовой.