В Тулуне похоронили погибшего на СВО рядового Виктора Козлова

В Тулуне простились с погибшим на СВО рядовым Виктором Андреевичем Козловым. Об этом сообщили в администрации города.
Виктор Козлов погиб при исполнении боевых задач 7 ноября 2024 года. Посмертно он награжден орденом Мужества.
Виктор Андреевич Козлов родился в деревне Паберега Тулунского района. В 2010 году переехал в Братск, в 2019 году — в Тулун. Во время спецоперации решил заключить контракт и отправиться на службу в зону СВО. Его жизнь трагически оборвалась при выполнении задания на передовой.
«Память о Викторе Андреевиче навсегда останется в наших сердцах. Мы скорбим вместе с родными и чтим его подвиг», — говорится в некрологе.
Прощание с бойцом состоялось 9 декабря.
Ранее сообщалось о прощании с бойцом Александром Ермиловым из Усть-Кута. Он погиб в зоне СВО.