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В Тулуне похоронили погибшего на СВО рядового Виктора Козлова

С бойцом СВО простились 9 декабря.

Источник: Reuters

В Тулуне простились с погибшим на СВО рядовым Виктором Андреевичем Козловым. Об этом сообщили в администрации города.

Виктор Козлов погиб при исполнении боевых задач 7 ноября 2024 года. Посмертно он награжден орденом Мужества.

Виктор Андреевич Козлов родился в деревне Паберега Тулунского района. В 2010 году переехал в Братск, в 2019 году — в Тулун. Во время спецоперации решил заключить контракт и отправиться на службу в зону СВО. Его жизнь трагически оборвалась при выполнении задания на передовой.

«Память о Викторе Андреевиче навсегда останется в наших сердцах. Мы скорбим вместе с родными и чтим его подвиг», — говорится в некрологе.

Прощание с бойцом состоялось 9 декабря.

Ранее сообщалось о прощании с бойцом Александром Ермиловым из Усть-Кута. Он погиб в зоне СВО.