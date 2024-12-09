«Ночной охотник» уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские военные ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Также уничтожены бойцы ВСУ.
Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник»). Были использованы авиаракеты.
«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что боевую задачу по поддержке сухопутных войск.
После выполнения боевой задачи экипаж осуществил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.
Авиация ВКС РФ регулярно наносит удары по позициям украинских войск под Курском.
Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил технику Вооружённых сил Украины в Курской области.