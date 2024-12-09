В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника

«Этой ночью в Ростовской области силами и средствами ПВО уничтожено три БПЛА: два — в районе Миллерово, и один — возле Каменска», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших нет, а последствия на земле уточняются.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Силами ПВО уничтожено три беспилотника в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Этой ночью в Ростовской области силами и средствами ПВО уничтожено три БПЛА: два — в районе Миллерово, и один — возле Каменска», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших нет, а последствия на земле уточняются.