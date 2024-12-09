Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА над территорией Белгородской области, три — над территорией Ростовской и два над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении.