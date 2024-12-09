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Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА над территорией Белгородской области, три — над территорией Ростовской и два над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении.