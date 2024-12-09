Герой СВО в Хабаровском крае провёл «урок мужества» в сельской школе

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в этот день Равиль решил посетить воспитанников подшефной школы в селе Сергеевка. В начале «Урока мужества» ребятам показали видео, рассказывающее об истории возникновения Дня Героев Отечества. Затем встреча прошла в формате беседы. Учащиеся активно задавали вопросы. Им было интересно узнать, почему старший лейтенант Шаяхметов решил служить во имя Отечества, за что он удостоен ордена Мужества, через что ему пришлось пройти в зоне специальной военной операции и многое другое.