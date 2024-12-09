Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой СВО в Хабаровском крае провёл «урок мужества» в сельской школе

Учащиеся активно задавали вопросы старшему лейтенанту Равилю Шаяхметову.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Хабаровском крае в средней общеобразовательной школе села Сергеевка прошел «Урок мужества» с участием старшего лейтенанта Равиля Шаяхметова, награжденного орденом Мужества в зоне СВО. Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, сообщает ИА AmurMedia.

Ежегодно в этот день, который празднуется 9 декабря, вся страна чествует людей, посвятивших себя служению Родине и отмеченных государственными наградами. Одним из таких стал военнослужащий отдельного гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа старший лейтенант Равиль Шаяхметов. За выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции офицер был награжден медалью «За отвагу» и удостоен высокой государственной награды — ордена Мужества.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в этот день Равиль решил посетить воспитанников подшефной школы в селе Сергеевка. В начале «Урока мужества» ребятам показали видео, рассказывающее об истории возникновения Дня Героев Отечества. Затем встреча прошла в формате беседы. Учащиеся активно задавали вопросы. Им было интересно узнать, почему старший лейтенант Шаяхметов решил служить во имя Отечества, за что он удостоен ордена Мужества, через что ему пришлось пройти в зоне специальной военной операции и многое другое.

С детства его отец прививал ему любовь к Родине и воспитывал как защитника Отечества. В дальнейшем это повлияло на его дальнейший выбор.

«У меня отец такой закалки, его дедушка воевал. Мужчина должен быть сильным и защищать свою семью и Родину», — считает Равиль.

Когда Равиль Шаяхметов находился в зоне проведения специальной военной операции, ему не раз приходилось принимать своевременные и грамотные решения, благодаря которым жизни его боевых товарищей, а также вооружение и военная техника были спасены. За время выполнения боевых задач Равилю довелось возглавлять штурмовые и разведывательные группы.

Свой первый бой офицер встретил в День рождение. В тот день старший лейтенант Шаяхметов находился на линии боевого соприкосновения, руководил действиями бронегрупп. Это событие Равиль запомнил на всю свою жизнь.

«Мой командир тогда сказал: “Равиль, вот это ты устроил фейерверк на свой День рождения”», — вспоминает с улыбкой он.

В завершении беседы старший лейтенант Равиль Шаяхметов отметил, что очень важно не забывать памятные даты и подвиги тех людей, кто отстаивал и продолжает отстаивать суверенитет нашего государства. Сейчас, когда мы живем в век информационной борьбы, необходимо регулярно проводить подобные встречи. Роль патриотического воспитания очень важна, потому что подрастающее поколение — будущее нашей страны.