Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам спишут долги по кредитам за участие в СВО

В правительстве региона озвучили условия «кредитной амнистии» для контрактников.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Жители Новосибирской области, заключившие контракт с Минобороны РФ, которые отправятся в зону проведения спецоперации, смогут списать долги по кредитным обязательствам.

В пресс-службе регионального правительства проинформировали, что 1 декабря вступил в силу Федеральный закон, который дает право участникам СВО и их супругам на прекращение исполнительных производств по взысканию кредитных долгов, возбужденных ФССП. Действие закона распространяется на все виды кредитов, включая ипотеку.

— Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, необходимо соблюдение нескольких условий: контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач СВО заключен с 1 декабря 2024 года и на срок свыше одного года; судебные акты о взыскании задолженности вступили в законную силу не позднее 1 декабря 2024 года. При этом списание долгов по неисполненным кредитным обязательствам производится на сумму, не превышающую в совокупности 10 млн рублей, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Чтобы избавиться от долгов по кредитным ИП, военнослужащие должны обратиться в службу судебных приставов.

Осенью в Новосибирской области увеличили размер разовой выплаты при поступлении на военную службу. Теперь при подписании контракта бойцы получают 1,5 миллиона рублей единовременно. Правда, повышенная надбавка доступна тем, кто вступит в ряды вооруженных сил до 31 декабря этого года.

Иван ЛУДНОВ.