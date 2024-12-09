Новосибирцам спишут долги по кредитам за участие в СВО

Жители Новосибирской области, заключившие контракт с Минобороны РФ, которые отправятся в зону проведения спецоперации, смогут списать долги по кредитным обязательствам.
В пресс-службе регионального правительства проинформировали, что 1 декабря вступил в силу Федеральный закон, который дает право участникам СВО и их супругам на прекращение исполнительных производств по взысканию кредитных долгов, возбужденных ФССП. Действие закона распространяется на все виды кредитов, включая ипотеку.
— Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, необходимо соблюдение нескольких условий: контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач СВО заключен с 1 декабря 2024 года и на срок свыше одного года; судебные акты о взыскании задолженности вступили в законную силу не позднее 1 декабря 2024 года. При этом списание долгов по неисполненным кредитным обязательствам производится на сумму, не превышающую в совокупности 10 млн рублей, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.
Чтобы избавиться от долгов по кредитным ИП, военнослужащие должны обратиться в службу судебных приставов.
Осенью в Новосибирской области увеличили размер разовой выплаты при поступлении на военную службу. Теперь при подписании контракта бойцы получают 1,5 миллиона рублей единовременно. Правда, повышенная надбавка доступна тем, кто вступит в ряды вооруженных сил до 31 декабря этого года.
Иван ЛУДНОВ.