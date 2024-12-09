Новосибирцам спишут долги по кредитам за участие в СВО

— Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, необходимо соблюдение нескольких условий: контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач СВО заключен с 1 декабря 2024 года и на срок свыше одного года; судебные акты о взыскании задолженности вступили в законную силу не позднее 1 декабря 2024 года. При этом списание долгов по неисполненным кредитным обязательствам производится на сумму, не превышающую в совокупности 10 млн рублей, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.