В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта

«За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народной Республике. С 30 ноября по 6 декабря 2024 года подразделениями группировки “Запад” и “Юг” отражено 70 контратак противника (на всех участках фронта на рубежах ЛНР — ред.), на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на минувшей неделе — ред.)», — рассказал Марочко.