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В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта

Марочко сообщил о резком увеличении количества контратак ВСУ на рубежах ЛНР.

Источник: Газета.Ру

ЛУГАНСК, 9 дек — РИА Новости. ВСУ резко активизировались на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, увеличив более чем в 2,5 раза за неделю количество контратак, все они отбиты российскими военными, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народной Республике. С 30 ноября по 6 декабря 2024 года подразделениями группировки “Запад” и “Юг” отражено 70 контратак противника (на всех участках фронта на рубежах ЛНР — ред.), на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на минувшей неделе — ред.)», — рассказал Марочко.

Он уточнил, что из общего числа, более 60 атак было отбито на купянском и сватовско-кременском участках фронта, где идет продвижение сил РФ.

«Статистический анализ данных говорит о резкой активизации ВФУ на западных рубежах ЛНР», — уточнил Марочко.

Седьмого декабря в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, а также Харьковской области Украины.

Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе. Также, по его словам, командование ВСУ отправило штурмовиков «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) на сватовско-кременской участок фронта, поскольку положение ВСУ там заметно ухудшилось. Он уточнял, что украинские боевики пытаются сопротивляться в районе Копанок.