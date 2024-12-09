Сотрудники ФСБ Ростовской области поймали перебежчика на сторону ВСУ

Согласно данным оперативников, 33-летний житель города Шахты общался через Телеграм с рекрутером-вербовщиком граждан РФ в ряды сторонников ВСУ. По указанию вербовщика, мужчина планировал пересечь границу РФ и далее примкнуть на территории Украины к террористической организации.
Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника.
Возбуждены уголовные дела по статьям УК России — «Государственная измена» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
По решению суда шахтинец помещен под стражу.