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Сотрудники ФСБ Ростовской области поймали перебежчика на сторону ВСУ

Сотрудники ФСБ помешали 33-летнему шахтинцу пересечь госграницу и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Источник: пресс-служба УФСБ по Ростовской области

Согласно данным оперативников, 33-летний житель города Шахты общался через Телеграм с рекрутером-вербовщиком граждан РФ в ряды сторонников ВСУ. По указанию вербовщика, мужчина планировал пересечь границу РФ и далее примкнуть на территории Украины к террористической организации.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК России — «Государственная измена» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

По решению суда шахтинец помещен под стражу.