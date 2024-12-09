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ВС РФ поразили железнодорожные объекты ВСУ для западной техники

Российские военные также уничтожили места сборки и хранения БПЛА противника, сообщили в Минобороны.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах», — говорится в сообщении.