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Главное из брифинга Минобороны 9 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Севера» наносят удары по ВСУ в Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай, Купянск Харьковской области, Торское ДНР, Надия ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

За сутки российские военнослужащие отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Потери противника в живой силе достигли 455 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили: два пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L119, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Группировка «Юг» продвинулась вглубь обороны противника

Военнослужащие «Южной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Верхнекаменское, Новомарково, Островского, Улаклы и Янтарное ДНР.

Российские бойцы отразили контратаку украинских боевиков.

Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие M119, два склада с боеприпасами.

Потери ВСУ в зоне действия группы «Центр» достигли 555 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки войск заняли выгодные рубежи, нанеся поражение четырем бригадам и штурмовому батальону ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря ДНР.

За сутки бойцы «Центра» отразили 10 контратак штурмовиков противника.

ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113, бронированную машину «Казак», два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Востока» продвинулись по переднему краю

Военнослужащие «Восточной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение бригаде морской пехоты и трем бригадам теробороны в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Бойцы «Востока» отразили две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ в живой силе достигли 150 человек. Российские военнослужащие уничтожили: бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Днепра» наносят поражение противнику под Херсоном

Подразделения группировки войск «Днепр» поразили три бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон.

ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и пять автомобилей.

Средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов HIMARS

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 36 БПЛА самолетного типа.

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, складу горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.