Главное из брифинга Минобороны 9 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе достигли 455 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили: два пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L119, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.