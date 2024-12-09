Бойцы «Севера» наносят удары по ВСУ в Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай, Купянск Харьковской области, Торское ДНР, Надия ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
За сутки российские военнослужащие отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ.
Потери противника в живой силе достигли 455 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили: два пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119, 155-мм гаубицу FH-70 и 105-мм орудие L119, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.
Группировка «Юг» продвинулась вглубь обороны противника
Военнослужащие «Южной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Верхнекаменское, Новомарково, Островского, Улаклы и Янтарное ДНР.
Российские бойцы отразили контратаку украинских боевиков.
Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие M119, два склада с боеприпасами.
Потери ВСУ в зоне действия группы «Центр» достигли 555 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки войск заняли выгодные рубежи, нанеся поражение четырем бригадам и штурмовому батальону ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря ДНР.
За сутки бойцы «Центра» отразили 10 контратак штурмовиков противника.
ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113, бронированную машину «Казак», два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения «Востока» продвинулись по переднему краю
Военнослужащие «Восточной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение бригаде морской пехоты и трем бригадам теробороны в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Бойцы «Востока» отразили две контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ в живой силе достигли 150 человек. Российские военнослужащие уничтожили: бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» наносят поражение противнику под Херсоном
Подразделения группировки войск «Днепр» поразили три бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон.
ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и пять автомобилей.
Средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов HIMARS
За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 36 БПЛА самолетного типа.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, складу горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.