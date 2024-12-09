В День Героев Отечества в Казани поздравили участников СВО и тех, кто помогает фронту

«Я бы хотел всех поздравить с Днем героев Отечества. Этот праздник посвящен не только тем, кто получил высокие награды, но и тем, кто защищал и защищает Отечество. Есть много людей, которые даже не считают себя героями, но они совершили героические поступки хотя бы тем, что находились там, в тяжелейших условиях, в условиях Афганистана, чеченских конфликтов, грузино-осетинского конфликта, в сирийской операции и безусловно в условиях СВО. Они идут вперед, они защищают свои рубежи, выполняют задачи по пояс в грязи, в холод, в зной. Они выполняют задачи, когда хочется пить, а воды нет, когда вокруг свистят пули и падают снаряды. Желаю им скорее вернуться живыми, с Победой», — сказал Владимир Майстренко.