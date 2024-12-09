ВС РФ уничтожили минометную позицию ВСУ в Харьковской области

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” была вскрыта замаскированная позиция расчета 120-мм миномета подразделения ВСУ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области в зоне проведения СВО. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск “Север”, — сообщили там, опубликовав видео.