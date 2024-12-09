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«Золотой Звездой» наградили командира казачьего отряда «Аксай», погибшего на СВО

Президент наградил медалью «Золотая Звезда» Владимира Гавриленко — командира казачьего отряда «Аксай», который погиб в ходе специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

9 декабря медаль была вручена вдове Елене Гавриленко.

Владимир Гавриленко родился в хуторе Кавалерском Егорлыкского района Ростовской области.

В 2017 году Владимира избрали атаманом Константиновского хуторского общества в составе Новороссийского районного казачьего общества. А в 2022 году он добровольцем ушел на СВО. 12 июня в результате ракетного обстрела на Херсонском направлении он погиб.

Командир казачьего отряда был удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу». Похороны Владимира Гавриленко прошли 21 июня в Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае.

На церемонии прощания собрались родственники, друзья, сослуживцы героя и просто неравнодушные люди. После панихиды тело казака было предано земле на местном кладбище.