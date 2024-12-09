«Золотой Звездой» наградили командира казачьего отряда «Аксай», погибшего на СВО

9 декабря медаль была вручена вдове Елене Гавриленко.
Владимир Гавриленко родился в хуторе Кавалерском Егорлыкского района Ростовской области.
В 2017 году Владимира избрали атаманом Константиновского хуторского общества в составе Новороссийского районного казачьего общества. А в 2022 году он добровольцем ушел на СВО. 12 июня в результате ракетного обстрела на Херсонском направлении он погиб.
Командир казачьего отряда был удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу». Похороны Владимира Гавриленко прошли 21 июня в Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае.
На церемонии прощания собрались родственники, друзья, сослуживцы героя и просто неравнодушные люди. После панихиды тело казака было предано земле на местном кладбище.