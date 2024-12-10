От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 50 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек», — говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1290 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений — западного производства.
Мирошник указал, что на минувшей неделе наибольшая интенсивность обстрелов гражданских объектов фиксировалась на территории Херсонской области — число прилетов за неделю превысило 400.
Чаще всего обстрелам подвергались Новая Каховка, Каховка, Алешки, Горностаевка, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, отметил он, подчеркнув, что прицельные удары наносились по жилым домам и социальным центрам.
«Объектами преднамеренных атак становились городские автобусы и гражданский транспорт. Подвергались обстрелам объекты энергетической инфраструктуры, использовалась тактика “повторных ударов”, направленных на нанесение ущерба спасательным и аварийным службам», — заключил дипломат.