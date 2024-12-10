От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 50 россиян, заявил Мирошник

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 50 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек», — говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.