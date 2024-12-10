Посол Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 50 мирных жителей РФ

За минувшую неделю в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины пострадали 50 мирных жителей России: 45 человек получили ранения, включая одного несовершеннолетнего, и пятеро погибли.
Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своём еженедельном докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Мирошник отметил, что за этот период по гражданским объектам на российских территориях было выпущено не менее 1290 боеприпасов, большая часть которых — западного производства. Наибольшая интенсивность обстрелов наблюдалась в Херсонской области, где зафиксировано свыше 400 ударов.
Наиболее пострадавшими стали такие населённые пункты, как Новая Каховка, Каховка, Алешки, Горностаевка, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха. Целями атак становились жилые дома, социальные объекты, городские автобусы, гражданский транспорт и энергетическая инфраструктура.
Мирошник также подчеркнул, что применялась тактика «повторных ударов», направленных на поражение спасательных и аварийных служб.
Ранее в центре Донецка произошел взрыв внедорожника, в результате происшествия пострадали два человека.