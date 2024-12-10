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Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сейчас нет более важной цели для органов государственной власти России, чем выполнить задачи президента РФ Владимира Путина, поставленные им в рамках специальной военной операции, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня нет более важной задачи для всего государства, каждого органа государственной власти, чем выполнить те задачи, которые поставлены президентом в рамках специальной военной операции. Сегодня то время, когда личный интерес и общественный запрос, может быть, как никогда находятся не в конфликте, а во взаимном понимании», — отметила Москалькова, говоря о приоритетах работы ее аппарата.

По словам омбудсмена, очень важно, чтобы та система гарантий прав участников СВО, которая есть в стране, соблюдалась «до буквы, до запятой, до духа, который в него вкладывал законодатель».