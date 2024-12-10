Москалькова заявила о важности выполнения задач спецоперации

«Сегодня нет более важной задачи для всего государства, каждого органа государственной власти, чем выполнить те задачи, которые поставлены президентом в рамках специальной военной операции. Сегодня то время, когда личный интерес и общественный запрос, может быть, как никогда находятся не в конфликте, а во взаимном понимании», — отметила Москалькова, говоря о приоритетах работы ее аппарата.