Азаров: пораженный «Орешником» завод «Южмаш» использовали американцы

«Завод “Южмаш” до самого последнего момента производили ракетные двигатели, которые продавали американцам. Что там было в последние дни — судить трудно. Где-то три года назад завод банкротили, но с началом СВО американцы подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии. В каком состоянии находится оборудование после удара “Орешником” — неизвестно. Но ракета “Орешника” при этом ударе, насколько я понимаю, не имела боевого запала», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.