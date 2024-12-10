Балицкий: Работино после разрушений ВСУ нужно отстраивать заново

Поселок Работино в Запорожской области сильно пострадал от атак Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Он напомнил, что украинская армия ранее занимала весь населенный пункт. После ее пребывания там, поселок был полностью разрушен.
«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет снести», — указал Балицкий.
По его мнению, Работино нужно отстраивать заново. И туда будут приложены все необходимые силы.
Пока руководство региона с российским правительством вопрос не обсуждало. Однако эта тема будет решаться.
Ранее сообщалось, что ВСУ все еще предпринимают попытки атаковать Работино. Но российская армия все нападения предотвращает.