Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «брехней» данные Генштаба Украины о потерях 105 тысяч военнослужащих с начала спецоперации.
Ранее эти сведения были представлены украинскими военными Владимиру Зеленскому.
«Цифра в 100 тысяч — это, конечно, полная брехня. Ещё Урсула фон дер Ляйен в ноябре 2022 года озвучила цифру безвозвратных потерь в размере 100 тысяч. Это была официальная цифра, которая потом, правда, исчезла с ее сайта. Но она же ее не с потолка взяла. Еврокомиссия в Брюсселе — это информированная организация, куда стекаются разведданные из многих стран. Потом озвучивались различные цифры. И 600 тысяч безвозвратных потерь, и 700 тысяч», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.
Бывший глава правительства Украины обратил внимание на заявление супруги Владимира Зеленского Елены, которая сказала, что людей с инвалидностью на Украине стало больше на 300 тысяч человек.
«С учетом 300 тысяч инвалидов, можно получить представление и о масштабе безвозвратных потерь. Ещё один показатель — масштабы мобилизации. Она проводится не только для того, чтобы увеличить численность, но и чтобы восполнить потери. В свое время еще Залужный заявлял, что ему не хватает 500 тысяч человек. Это тоже показатель. Сейчас Сырский говорит, что ему нужны люди», — сказал экс-премьер Украины.
По словам Азарова, заявление властей о 105 тысячах погибших за три года, деморализуют население Украины, которое осознает реальные масштабы потерь.