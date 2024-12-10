Экс-премьер Азаров назвал «брехней» данные Украины о потерях 105 тыс. в ВСУ

«Цифра в 100 тысяч — это, конечно, полная брехня. Ещё Урсула фон дер Ляйен в ноябре 2022 года озвучила цифру безвозвратных потерь в размере 100 тысяч. Это была официальная цифра, которая потом, правда, исчезла с ее сайта. Но она же ее не с потолка взяла. Еврокомиссия в Брюсселе — это информированная организация, куда стекаются разведданные из многих стран. Потом озвучивались различные цифры. И 600 тысяч безвозвратных потерь, и 700 тысяч», — сказал Николай Азаров в комментарии aif.ru.