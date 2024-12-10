Сальдо: российские военные контролируют все острова на Днепре

Сальдо отметил, что противник никогда не прекращал попыток переправиться через Днепр, и, несмотря на рост возможностей и технологий украинских войск, эти усилия обречены на провал. Российские военные успешно срывают попытки ВСУ форсировать реку малыми группами на лодках и катерах. Он считает, что цели украинской стороны заключаются в том, чтобы продемонстрировать активность в медийном пространстве и «отчитаться» перед западными союзниками.