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Сальдо: российские военные контролируют все острова на Днепре

Противник не прекращает попыток переправиться через Днепр.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать реку Днепр на катерах и закрепиться на её берегах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сальдо, все острова в этом районе находятся под контролем российских вооруженных сил, и территория уже зачищена.

Сальдо отметил, что противник никогда не прекращал попыток переправиться через Днепр, и, несмотря на рост возможностей и технологий украинских войск, эти усилия обречены на провал. Российские военные успешно срывают попытки ВСУ форсировать реку малыми группами на лодках и катерах. Он считает, что цели украинской стороны заключаются в том, чтобы продемонстрировать активность в медийном пространстве и «отчитаться» перед западными союзниками.

Губернатор также упомянул о неудачных попытках высадки десанта с моря, которые были уничтожены. Он подчеркнул, что такая тактика со стороны ВСУ продолжается уже довольно долго.

Ранее Сальдо проинформировал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре, а именно при попытке высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области.