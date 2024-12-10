Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать реку Днепр на катерах и закрепиться на её берегах. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сальдо, все острова в этом районе находятся под контролем российских вооруженных сил, и территория уже зачищена.
Сальдо отметил, что противник никогда не прекращал попыток переправиться через Днепр, и, несмотря на рост возможностей и технологий украинских войск, эти усилия обречены на провал. Российские военные успешно срывают попытки ВСУ форсировать реку малыми группами на лодках и катерах. Он считает, что цели украинской стороны заключаются в том, чтобы продемонстрировать активность в медийном пространстве и «отчитаться» перед западными союзниками.
Губернатор также упомянул о неудачных попытках высадки десанта с моря, которые были уничтожены. Он подчеркнул, что такая тактика со стороны ВСУ продолжается уже довольно долго.
Ранее Сальдо проинформировал о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре, а именно при попытке высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области.