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Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские саперы уничтожили уже около 500 мин в городе Селидово в ДНР, при этом ВСУ продолжают минировать дороги с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, инженеры группировки войск «Центр» осуществляют разминирование населенного пункта Селидово ДНР от взрывоопасных предметов.

«Обнаружен схрон с беспилотными летательными (аппаратами — ред.), там, соответственно, боеприпасы для использования. Будут уничтожены все. Здесь уже уничтожено порядка 500, наверное, таких мин», — сказал командир группы разминирования Игорь.

По словам саперов, украинские войска, несмотря на то что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотников на территорию города в ночное время.

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октября.