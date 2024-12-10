Российские саперы уничтожили около 500 мин в Селидово

По словам саперов, украинские войска, несмотря на то что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотников на территорию города в ночное время.