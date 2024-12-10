Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости подчеркнула, что выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, является приоритетной целью для всех органов государственной власти страны.
Она отметила, что в настоящее время государственные институты должны работать в полном соответствии с этими задачами, и подчеркнула, что интересы общества и государства находятся в гармонии, а не в противоречии.
Москалькова также подчеркнула важность обеспечения соблюдения прав участников специальной военной операции в точности, с соблюдением всех норм и духа законодательства, гарантируя выполнение всех правовых гарантий для этой категории граждан.
Ранее Татьяна Москалькова разместила список из 630 военнопленных, которых отказывается забирать Киев.