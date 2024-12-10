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Российский дрон попал в форточку к пулеметчику ВСУ в районе Курахово

Беспилотник подавил и уничтожил позицию противника.

Источник: Аргументы и факты

Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика Вооруженных сил Украины в Курахово (ДНР). Подробности в беседе с РИА Новости озвучил оператор дрона Южной группировки войск с позывным Печорин.

Он рассказал, что пулеметчик не давал российским силам продвинуться в центр Курахово. Тогда в дело вступил оператор беспилотного летательного аппарата «Молния-2».

В результате дрон точно попал в форточку к пулеметчику. При этом военнослужащий не совершил дополнительных маневров, работа была проведена с предельной дальности.

«Удар пришелся точно в форточку, после чего пулеметный огонь прекратился», — рассказал Печорин.

Ранее сообщалось, что украинские военные попали в ловушку в районе Курахово. В самом городе продолжаются бои за его освобождение от украинских войск. Также в ДНР осуществляются операции в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.