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Еще 11 мужчин из Братска отправились в зону СВО

Добровольцам вручили флаг города и фирменные шевроны.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Братске сегодня, 10 декабря, на главной площади города перед зданием администрации проводили еще 11 мужчин, принявших решение отправиться в зону специальной военной операции. На областном сборном пункте в Шелехове они подпишут контракт с Минобороны РФ, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации города, к добровольцам обратились мэр Братска Александр Дубровин, председатель местной думы Ольга Янькова и священник Братской епархии РПЦ — иерей Димитрий Ратушнюк. Градоначальник вручил бойцам фирменные шевроны с гербом Братска и флаг родного города.

В зону проведения спецоперации отправились мужчины разных профессий. Самый младший в группе — 23-летний Сергей.