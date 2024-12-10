В зоне СВО погиб свердловчанин, отправившийся туда по примеру отца

«Большое влияние на решение Егора пойти добровольцем на фронт оказал пример его отца Поспелова Андрея Владимировича, который с августа 2022 года ушел добровольцем в зону специальной военной операции и сражался там до декабря 2023 года, пока не получил серьезное ранение, — сообщил Евгений Писцов. — Егор считал своим долгом встать на защиту Родины».