В зоне СВО погиб свердловчанин, отправившийся туда по примеру отца

Об этом сообщил глава города Евгений Писцов.
Егор Поспелов родился в Екатеринбурге. Во время учебы в школе был солистом ансамбля народных инструментов «Кадриль». Окончил Уральский государственный горный университет по специальности эколог. Работал менеджером по продажам.
«Большое влияние на решение Егора пойти добровольцем на фронт оказал пример его отца Поспелова Андрея Владимировича, который с августа 2022 года ушел добровольцем в зону специальной военной операции и сражался там до декабря 2023 года, пока не получил серьезное ранение, — сообщил Евгений Писцов. — Егор считал своим долгом встать на защиту Родины».
Погиб 10 ноября 2024 года при выполнении боевых задач в городе Селидово Донецкой Народной Республики. У него осталась дочь.
В 10:00 10 декабря начнется траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 11:00 — отпевание в Храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище. Его похоронят в Почетном секторе.
«МК-Урал» ранее писал, что 27 ноября в Березовском прощаются с 34-летним местным жителем Андреем Балясовым, погибшим в зоне проведения спецоперации.
Андрей Балясов отправился в зону СВО в 2022 году. Пережил ранение, но вернулся на фронт. Был награжден указом президента медалью за храбрость 2 степени. Погиб 29 октября, получив осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.