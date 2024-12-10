ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо

«Количества военнослужащих не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег. Поэтому говорить о том, что противник готовиться к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он (к наступлению на левобережье — ред.). Но в то же самое время он постоянно готовится к тому, что мы это сделаем (освобождать город Херсон — ред.)», — сказал Сальдо.