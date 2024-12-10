ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо

По словам Сальдо, ВСУ перебрасывают свои силы с херсонского направления в Курскую область, поэтому готовить наступление на херсонском фронте они не в силах.
«Количества военнослужащих не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег. Поэтому говорить о том, что противник готовиться к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он (к наступлению на левобережье — ред.). Но в то же самое время он постоянно готовится к тому, что мы это сделаем (освобождать город Херсон — ред.)», — сказал Сальдо.
По его словам, противник уделяет большое внимание подготовке всего правобережья к приходу российских военных. «Ведутся работы по подготовке к противодействию (российскому наступлению — ред.)», — заявил Сальдо.
Как подчеркнул губернатор, Херсон будет полностью освобожден и возвращен в состав РФ.
«По моему мнению, хоть завтра он (Херсон — ред.) должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация… Это исторический регион. Он создан Россией, он строился Россией. Еще 250 лет назад началось освоение всех этих земель. Справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет», — заключил Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.