В РТ могут продлить период адресной поддержки семей участников СВО

Участники спецоперации и их родственники смогут пользоваться социальной поддержкой до конца 2025 года. Соответствующий законопроект, который продлевает эти меры, был внесен в Государственный Совет Татарстана.
Напомним, данная поддержка позволяет гражданам, призванным на службу во время мобилизации, а также участвующим в СВО в составе добровольческих отрядов и служащие в войсках национальной гвардии России, имеют право на соцподдержку. Закон также распространяется на их родителей, супругов и несовершеннолетних детей военнослужащих. Уточняется, что мера будет действовать вне зависимости от налоговых задолженностей, сборов и страховых взносов.
Стоит отметить, что в ноябре была установлена единовременная выплата в размере 4 миллионов рублей для участников спецоперации, которые получили травмы к инвалидности. Кроме того были введены различия в размерах компенсаций для раненых в зависимости от уровня тяжести их повреждений.