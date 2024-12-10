В РТ могут продлить период адресной поддержки семей участников СВО

Напомним, данная поддержка позволяет гражданам, призванным на службу во время мобилизации, а также участвующим в СВО в составе добровольческих отрядов и служащие в войсках национальной гвардии России, имеют право на соцподдержку. Закон также распространяется на их родителей, супругов и несовершеннолетних детей военнослужащих. Уточняется, что мера будет действовать вне зависимости от налоговых задолженностей, сборов и страховых взносов.