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Уроженец Тулуна погиб в зоне СВО

Руслан Эргашов представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

Источник: IrkutskMedia.ru

Уроженец Тулуна Руслан Эргашов погиб в зоне спецоперации. С бойцом простились сегодня, 10 декабря, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2000 году Руслан Зарифович окончил девять классов средней школы № 2 в Тулуне. В 2004 году окончил Профессиональное училище № 4, где получил специальность газоэлектросварщика.

Мужчина заключил контракт с минобороны РФ и отправился в зону СВО. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента России рядовой представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).