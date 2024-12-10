Уроженец Тулуна погиб в зоне СВО

Уроженец Тулуна Руслан Эргашов погиб в зоне спецоперации. С бойцом простились сегодня, 10 декабря, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2000 году Руслан Зарифович окончил девять классов средней школы № 2 в Тулуне. В 2004 году окончил Профессиональное училище № 4, где получил специальность газоэлектросварщика.
Мужчина заключил контракт с минобороны РФ и отправился в зону СВО. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента России рядовой представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).