Рогов: ВС РФ в Курахове продвинулись до здания городского совета

«В самом Курахове, по состоянию на ранее утро, линия фронта проходила буквально в одном квартале от городского совета, который находится в западной части населенного пункта», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, под контролем ВСУ остается небольшая часть жилой застройки, украинские подразделения заняли позиции на территории ТЭС и в промзоне. «Представители теробороны ВСУ пытаются неорганизованно выходить в сторону населенного пункта Дачное, который находится западнее Курахова», — отметил он. Рогов добавил, что севернее Курахова, в районе Сонцевки, остается значительная группировка ВСУ.
Ранее сегодня источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что ВСУ пытаются массово выводить остатки своей группировки из Курахова, в городе остаются очаги сопротивления, в частности в районе Кураховской ТЭС.