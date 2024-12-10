Рогов: ВС РФ в Курахове продвинулись до здания городского совета

По его словам, под контролем ВСУ остается небольшая часть жилой застройки, украинские подразделения заняли позиции на территории ТЭС и в промзоне. «Представители теробороны ВСУ пытаются неорганизованно выходить в сторону населенного пункта Дачное, который находится западнее Курахова», — отметил он. Рогов добавил, что севернее Курахова, в районе Сонцевки, остается значительная группировка ВСУ.