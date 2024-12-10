Башкирия продлила срок действия единовременной выплаты для военнослужащих.

Правительство Башкирии продлило до 31 декабря 2024 года срок действия единовременной выплаты для военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны России и направленных на военную службу с пункта отбора в Уфе. Соответствующее постановление республиканского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Дополнения внесены в Порядок осуществления единовременной выплаты отдельным категориям лиц, проходящих военную службу. Так, заключившие контракт с 1 января по 30 апреля 2024 года, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. 205 тысяч рублей разово предусмотрен для россиян, заключившим контракт с 1 мая по 9 июля этого года. Единовременная выплата в размере 505 тысяч рублей полагается для тех, кто заключил контракт с 10 июля 2024 года.
Как ранее сообщал Башинформ, в России выплаты участникам СВО за инвалидность получат волонтеры. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из документа, решение о повышении до 4 миллионов рублей выплат участникам СВО, получившим инвалидность из-за ранения, распространяется на сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, волонтеров и командированных в зону СВО. Выплаты распространены на военнослужащих, проходящих службу в нацгвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих органов федеральной службы безопасности, волонтеров, осуществляющих свою деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, решение распространяется на командированных в новые регионы, замещающих государственные и муниципальные должности, военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников органов принудительного наказания, работников госпредприятий и сотрудников следственного комитета.
Автор: Вероника Никитина.