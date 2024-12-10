Башкирия продлила срок действия единовременной выплаты для военнослужащих.

Дополнения внесены в Порядок осуществления единовременной выплаты отдельным категориям лиц, проходящих военную службу. Так, заключившие контракт с 1 января по 30 апреля 2024 года, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. 205 тысяч рублей разово предусмотрен для россиян, заключившим контракт с 1 мая по 9 июля этого года. Единовременная выплата в размере 505 тысяч рублей полагается для тех, кто заключил контракт с 10 июля 2024 года.