Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй музей СВО открылся в Нижнем Новгороде

Музей СВО и воинской славы открылся в школе № 123 в Нижнем Новгороде.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Инициатива создания музея принадлежит руководству школы и председателю Ленинской районной организации Нижегородской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», лауреату премии «СВОим» в номинации «Фронтовой волонтер» Юрию Модину.

«Школа № 123 славится своим активным юнармейским движением, а также уникальными историческими экспозициями для учащихся. Создание музея СВО и воинской славы — это вклад в создание такой школьной среды, которая будет способствовать становлению будущих патриотов нашей страны», — сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Директор школы № 123 Нижнего Новгорода Борис Котельников добавил, что многие выпускники образовательного учреждения защищают Родину на территории проведения СВО.

«Экспонаты для музейной выставки мы собирали с 2022 года. Это “обратная связь” от бойцов СВО, которую они отправляют в ответ на детские письма и рисунки, присланные с гуманитарными грузами», — пояснил Котельников.

В день открытия музея Юрий Модин провел лекцию для учеников старших классов, на которой рассказал о важности служения Отечеству и защиты Родины. Напомним, музей СВО открылся в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

выставки и музеи