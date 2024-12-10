Второй музей СВО открылся в Нижнем Новгороде

«Школа № 123 славится своим активным юнармейским движением, а также уникальными историческими экспозициями для учащихся. Создание музея СВО и воинской славы — это вклад в создание такой школьной среды, которая будет способствовать становлению будущих патриотов нашей страны», — сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.