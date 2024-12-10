Второй музей СВО открылся в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Инициатива создания музея принадлежит руководству школы и председателю Ленинской районной организации Нижегородской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», лауреату премии «СВОим» в номинации «Фронтовой волонтер» Юрию Модину.
«Школа № 123 славится своим активным юнармейским движением, а также уникальными историческими экспозициями для учащихся. Создание музея СВО и воинской славы — это вклад в создание такой школьной среды, которая будет способствовать становлению будущих патриотов нашей страны», — сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
Директор школы № 123 Нижнего Новгорода Борис Котельников добавил, что многие выпускники образовательного учреждения защищают Родину на территории проведения СВО.
«Экспонаты для музейной выставки мы собирали с 2022 года. Это “обратная связь” от бойцов СВО, которую они отправляют в ответ на детские письма и рисунки, присланные с гуманитарными грузами», — пояснил Котельников.
В день открытия музея Юрий Модин провел лекцию для учеников старших классов, на которой рассказал о важности служения Отечеству и защиты Родины. Напомним, музей СВО открылся в Канавинском районе Нижнего Новгорода.