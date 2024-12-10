Два добровольца отправились в зону СВО из Тайшетского района

Также проводить мужчин пришли друзья, коллеги и жены. Настоятель храма вручил молитвословы, крестики и ленты-пляса, на которых начертан 90 Псалом. А от жителей района передали рюкзаки с провизией на первое время, аптечки и обереги. Также бойцы получили портативные рации.