Два добровольца отправились в зону СВО из Тайшетского района

Два жители Тайшетского района — из города Бирюсинска и села Талая — приняли решение отправиться «за ленточку». Как сообщили КП-Иркутск в администрации Тайшетского городского поселения, сначала они доедут до пункта отбора, где подпишут контракт.
— С напутственными словами выступили и.о. главы Тайшета Валерий Захарич, заместитель мэра Тайшетского района по социальным вопросам Вячеслав Никулин, председатель Совета ветеранов Тайшетского района Надежда Дегтярёва и военный комиссар Тайшетского и Чунского районов Вадим Стащенко, — поделились в пресс-службе администрации.
Также проводить мужчин пришли друзья, коллеги и жены. Настоятель храма вручил молитвословы, крестики и ленты-пляса, на которых начертан 90 Псалом. А от жителей района передали рюкзаки с провизией на первое время, аптечки и обереги. Также бойцы получили портативные рации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11 добровольцев отправились в зону СВО из Братска.