Рогов: ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки южнее Курахова в ДНР

«По карману южнее Курахова: у нас есть успехи в районе Успеновки, взяли еще один опорник, тем самым еще больше сужается нить, по которой ВСУ еще как-то может поддерживать гарнизон в Анновке, который по сути уже обречен», — сказал Рогов.