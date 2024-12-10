Рогов: ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки южнее Курахова в ДНР

«По карману южнее Курахова: у нас есть успехи в районе Успеновки, взяли еще один опорник, тем самым еще больше сужается нить, по которой ВСУ еще как-то может поддерживать гарнизон в Анновке, который по сути уже обречен», — сказал Рогов.
По его словам, в настоящее время на этом участке линии боевого соприкосновения украинские подразделения контролируют Анновку, небольшую территорию вокруг и Успеновку, через которую идет снабжения группировки. Связывающая эти населенные пункты дорога находится под огневым контролем российских войск.
9 декабря Рогов сообщил ТАСС, что проводится зачистка от подразделений ВСУ села Веселый Гай в одном километре к югу от Анновки. 6 декабря, по его словам, силы РФ вышли на окраины села Успеновка к югу от Курахова в ДНР, угрожая окружением украинской группировке численностью свыше 1,5 тыс. человек в населенных пунктах Анновка и Веселый Гай.