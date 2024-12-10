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Рогов: ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки южнее Курахова в ДНР

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Российские войска заняли опорный пункт у села Успеновка к югу от города Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР), затрудняя снабжение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживающих населенный пункт Анновка. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

«По карману южнее Курахова: у нас есть успехи в районе Успеновки, взяли еще один опорник, тем самым еще больше сужается нить, по которой ВСУ еще как-то может поддерживать гарнизон в Анновке, который по сути уже обречен», — сказал Рогов.

По его словам, в настоящее время на этом участке линии боевого соприкосновения украинские подразделения контролируют Анновку, небольшую территорию вокруг и Успеновку, через которую идет снабжения группировки. Связывающая эти населенные пункты дорога находится под огневым контролем российских войск.

9 декабря Рогов сообщил ТАСС, что проводится зачистка от подразделений ВСУ села Веселый Гай в одном километре к югу от Анновки. 6 декабря, по его словам, силы РФ вышли на окраины села Успеновка к югу от Курахова в ДНР, угрожая окружением украинской группировке численностью свыше 1,5 тыс. человек в населенных пунктах Анновка и Веселый Гай.