Сан-Хосе
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса в жилом массиве боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве “Комсомолец” ранен мирный житель Горловки», — написал мэр.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.15 мск беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 11.35 по этому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.