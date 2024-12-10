В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.15 мск беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 11.35 по этому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.