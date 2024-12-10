В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель

«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве “Комсомолец” ранен мирный житель Горловки», — написал мэр.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.15 мск беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 11.35 по этому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.