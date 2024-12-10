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ВС РФ освободили Желтое в ДНР

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские войска освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что подразделения группировки также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики и отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.

По данным МО РФ, противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.