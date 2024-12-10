ВС РФ освободили Желтое в ДНР

В Минобороны РФ уточнили, что подразделения группировки также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики и отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.