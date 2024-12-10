Группировка «Запад» отразила 14 контратак ВСУ за сутки

«Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — добавили в Минобороны РФ.