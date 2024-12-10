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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Центр»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики.

«Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении ведомства.