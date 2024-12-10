Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Центр»

«Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении ведомства.