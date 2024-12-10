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Группировка «Юг» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, украинские войска потеряли за сутки до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля.