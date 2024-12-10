Группировка «Юг» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сводке министерства.