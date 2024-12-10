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ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки «Восток» за сутки

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, четыре самоходных артиллерийских установки и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три автомобиля, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы.