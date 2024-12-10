ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки «Восток» за сутки

Кроме того, в ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три автомобиля, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы.