«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Днепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, два автомобиля и 152 мм орудие Д-20», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли до 25 боевиков в зоне действий бойцов «Днепра» за сутки
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 25 военных, сообщило Минобороны РФ.