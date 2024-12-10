Российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ за сутки

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 527 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 720 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 123 единицы специальной военной автомобильной техники.