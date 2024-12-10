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С героем СВО стрелком Дмитрием Ненаховым простятся в Волгоградской области

Земляка похоронят 11 декабря в Жирновском районе.

Источник: Комсомольская правда

В ходе специальной военной операции на линии соприкосновения в ДНР погиб житель Жирновского района Волгоградской области Дмитрий Ненахов. 11 декабря стрелка похоронят со всеми почестями в рабочем поселке Линево. Печальную весть сообщил землякам глава района Петр Мамура.

«Дмитрий служил стрелком и защищал интересы нашего государства в ходе проведения специальной военной операции. Достойно выполнял свой солдатский долг. Он отдал жизнь за будущее нашей Родины и погиб как настоящий герой», — рассказал глава района.

Дмитрию Ненахову навсегда останется 38 лет. Прощание с ним пройдет на центральной площади в Линево 11 декабря в 12.00.

Редакция соболезнует родным и близким Дмитрия Петровича и всех погибших в ходе СВО.