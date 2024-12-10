Группировка «Центр» взяла под контроль село Желтое в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки войск заняли населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике. Освободить село удалось в результате активных действий российских бойцов.
Бойцы «Севера» наносят удары по противнику на Харьковском направлении
Подразделения «Северной» группировки за прошедшие сутки нанесли удары по трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли до 70-ти военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.
Военнослужащие «Запада» отразили 14 контратак противника
Бойцы «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка ЛНР и Торское ДНР.
Российские военнослужащие в течение суток отразили 14 контратак штурмовиков ВСУ.
Потери противника в живой силе достигли 530 человек. ВС РФ уничтожили: танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155-мм гаубицы, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия, а также склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Подразделения «Юга» углубились в оборону противника
Бойцы «Юга» продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка ДНР.
За сутки подразделения «Юга» отразили две контратаки боевиков ВСУ.
«Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группы «Центр» составили 575 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому батальону ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино ДНР.
Российские бойцы отбили восемь контратак штурмовиков ВСУ.
Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
Группировка «Восток» продвинулась по переднему краю
Военнослужащие «Восточной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка ДНР.
За прошедшие сутки российские бойцы отразили четыре контратаки ВСУ.
Потери украинской стороны в живой силе достигли 160 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину HMMWV и 155-мм САУ Paladin, три автомобиля, две 152-мм САУ «Акация», 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.
Группа «Днепр» действует под Херсоном
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Днепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.
«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20», — уточнили в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ ударили в 128 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 23 БПЛА самолетного типа, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.