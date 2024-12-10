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Главное из брифинга Минобороны 10 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Центр» взяла под контроль село Желтое в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки войск заняли населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике. Освободить село удалось в результате активных действий российских бойцов.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Бойцы «Севера» наносят удары по противнику на Харьковском направлении

Подразделения «Северной» группировки за прошедшие сутки нанесли удары по трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 70-ти военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Военнослужащие «Запада» отразили 14 контратак противника

Бойцы «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка ЛНР и Торское ДНР.

Российские военнослужащие в течение суток отразили 14 контратак штурмовиков ВСУ.

Потери противника в живой силе достигли 530 человек. ВС РФ уничтожили: танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155-мм гаубицы, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия, а также склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Юга» углубились в оборону противника

Бойцы «Юга» продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка ДНР.

За сутки подразделения «Юга» отразили две контратаки боевиков ВСУ.

«Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия группы «Центр» составили 575 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому батальону ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино ДНР.

Российские бойцы отбили восемь контратак штурмовиков ВСУ.

Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» продвинулась по переднему краю

Военнослужащие «Восточной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка ДНР.

За прошедшие сутки российские бойцы отразили четыре контратаки ВСУ.

Потери украинской стороны в живой силе достигли 160 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину HMMWV и 155-мм САУ Paladin, три автомобиля, две 152-мм САУ «Акация», 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группа «Днепр» действует под Херсоном

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Днепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20», — уточнили в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ ударили в 128 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 23 БПЛА самолетного типа, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.