Главное из брифинга Минобороны 10 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе достигли 530 человек. ВС РФ уничтожили: танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155-мм гаубицы, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия, а также склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».