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16 военнопленных вернулись в Новосибирскую область с СВО

Это в 8 раз больше, чем удалось вернуть в прошлом году.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирскую область с начала текущего года вернули 16 военнопленных. Об этом в в эксклюзивном интервью потралу Сиб.фм 10 декабря сообщила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

По словам омбудсмена, возврат военнопленных — это очень кропотливая и довольно закрытая работа.

«В первую очередь здесь задействованы Минобороны РФ, спецслужбы, а также аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, который взаимодействует с международной организацией “Красный Крест” и украинским омбудсменом», — рассказала Зерняева.

По словам правозащитницы, 16 человек, вернувшихся в Новосибирскую область, это значительно больше, чем в 2023-ем году, когда за весь год удалось вернуть всего двоих солдат.

Елена Зерняева добавила, что ситуации, связанные с розыском без вести пропавших военных и возвращением солдат из плена, находятся на её личном контроле.

«Аппарат Уполномоченного подключается к решению проблемы тогда, когда поступило обращение от родственников. В течение недели осуществляем подготовку, уточняем данные пропавшего (в том числе приметы и позывные). Собираем данные и направляем в аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, в Главное управление военной полиции Минобороны России и просим принять меры к розыску», — рассказала региональный обмудсмен.