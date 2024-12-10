16 военнопленных вернулись в Новосибирскую область с СВО

«Аппарат Уполномоченного подключается к решению проблемы тогда, когда поступило обращение от родственников. В течение недели осуществляем подготовку, уточняем данные пропавшего (в том числе приметы и позывные). Собираем данные и направляем в аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, в Главное управление военной полиции Минобороны России и просим принять меры к розыску», — рассказала региональный обмудсмен.