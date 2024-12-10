16 военнопленных вернулись в Новосибирскую область с СВО

В Новосибирскую область с начала текущего года вернули 16 военнопленных. Об этом в в эксклюзивном интервью потралу Сиб.фм 10 декабря сообщила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.
По словам омбудсмена, возврат военнопленных — это очень кропотливая и довольно закрытая работа.
«В первую очередь здесь задействованы Минобороны РФ, спецслужбы, а также аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, который взаимодействует с международной организацией “Красный Крест” и украинским омбудсменом», — рассказала Зерняева.
По словам правозащитницы, 16 человек, вернувшихся в Новосибирскую область, это значительно больше, чем в 2023-ем году, когда за весь год удалось вернуть всего двоих солдат.
Елена Зерняева добавила, что ситуации, связанные с розыском без вести пропавших военных и возвращением солдат из плена, находятся на её личном контроле.
«Аппарат Уполномоченного подключается к решению проблемы тогда, когда поступило обращение от родственников. В течение недели осуществляем подготовку, уточняем данные пропавшего (в том числе приметы и позывные). Собираем данные и направляем в аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, в Главное управление военной полиции Минобороны России и просим принять меры к розыску», — рассказала региональный обмудсмен.