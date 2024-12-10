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Еще два беспилотника сбили над Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника уничтожили во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Новая атака отражена с 13:10 до 13:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Первая атака на Крым была отражена 10 декабря в районе 11 часов утра. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем.

6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.