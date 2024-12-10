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В Новосибирске откроется новый Центр реабилитации для участников СВО

Новый Центр социальной и медицинской реабилитации бойцов откроется уже в январе 2025 года.

Источник: Freepik

В январе 2025 года в Дзержинском районе Новосибирска откроется новый Центр социальной и медицинской реабилитации для участников СВО. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев в личном tg-канале.

Реабилитационное учреждение станет продолжением работы центра на левом берегу, функционирующим с августа 2023 года и предоставляющим необходимую помощь для граждан, получивших ранения и травмы.

Проект спортивной реабилитации для участников СВО подготовлен властями города совместно с Минпромторгом и департаментом предпринимательства, сообщил глава города. Помимо этого, в планах запуск нового направления проекта «Школа семейного ухода», задачей которого будет подготовка родственников бойцов в получении профессиональных навыков оказания помощи тем, кто получил боевые ранения.