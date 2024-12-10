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В Пермском крае простятся с участником СВО, погибшим в ходе боевых действий

Церемония прощания состоится 12 декабря в Частинском доме культуры.

В Пермском крае простятся с уроженцем Частинского округа Олегом Бочкаревым, погибшим в зоне специальной военной операции. Печальные новости сообщает местная администрация.

Олег Николаевич родился 8 апреля 1989 в деревне Мельничная, проживал в селе Частые вместе с родителями. После окончания школы, закончил колледж по специальности машинист-тракторист, а так же отслужил срочную службу полтора года в звании младший сержант.

В прошлом году пермяк принял решение подписать контракт для участия в специальной военной операции. Старший стрелок штурмового взвода — сержант Бочкарев Олег Николаевич погиб при выполнении боевых задач 2 июня 2024 года. У него остались родители, брат, жена и трое маленьких детей.

Церемония прощания состоится 12 декабря в Частинском доме культуры, начало митинга в 11.00 часов.