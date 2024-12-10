Депутат Иванов: погибшего на СВО уральца год считали беглецом

Свердловского бойца СВО год считали беглецом после его смерти. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
За поддержкой к депутату обратилась жена бойца Дмитрия из Алапаевского района. Мужчина отправился на спецоперацию, где спустя месяц пропал. Семье перестали поступать выплаты. Год супруга пыталась самостоятельно разобраться с проблемой, но все зря.
— И в октябре написала мне. «…возможно нам с детьми не удастся проститься с мужем, скоро год как он пропал. Я рассказываю детям, что их отец герой, а сама пишу Вам письмо и плачу от той ситуации, в которой мы оказались…», — поделился Максим Иванов.
Тогда депутат направил запрос в военную прокуратуру. Там сообщили, что боец числится беглецом с ноября. Однако спустя несколько дней после этого мужчину опознали погибшим. В первых числах декабря его похоронили. Этим самым подтвердилось, что мужчина самовольно не покидал часть.