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Депутат Иванов: погибшего на СВО уральца год считали беглецом

Свердловского бойца считали беглецом после его смерти.

Источник: Комсомольская правда

Свердловского бойца СВО год считали беглецом после его смерти. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

За поддержкой к депутату обратилась жена бойца Дмитрия из Алапаевского района. Мужчина отправился на спецоперацию, где спустя месяц пропал. Семье перестали поступать выплаты. Год супруга пыталась самостоятельно разобраться с проблемой, но все зря.

— И в октябре написала мне. «…возможно нам с детьми не удастся проститься с мужем, скоро год как он пропал. Я рассказываю детям, что их отец герой, а сама пишу Вам письмо и плачу от той ситуации, в которой мы оказались…», — поделился Максим Иванов.

Тогда депутат направил запрос в военную прокуратуру. Там сообщили, что боец числится беглецом с ноября. Однако спустя несколько дней после этого мужчину опознали погибшим. В первых числах декабря его похоронили. Этим самым подтвердилось, что мужчина самовольно не покидал часть.