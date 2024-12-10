Депутат Иванов: погибшего на СВО уральца год считали беглецом

— И в октябре написала мне. «…возможно нам с детьми не удастся проститься с мужем, скоро год как он пропал. Я рассказываю детям, что их отец герой, а сама пишу Вам письмо и плачу от той ситуации, в которой мы оказались…», — поделился Максим Иванов.