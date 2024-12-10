Никита Михайлов из Камышина Волгоградской области погиб в зоне СВО

Наш земляк мужественно защищал Родину и до конца выполнил свой гражданский и воинский долг. Жители Камышина также добавили, что всегда будут хранить память о павшем герое. Отметим, что о дате и времени проведения траурной церемонии прощания с бойцом не сообщается.