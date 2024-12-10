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Никита Михайлов из Камышина Волгоградской области погиб в зоне СВО

Представители городской администрации разместили в официальном телеграм-канале некролог о погибшем бойце.

«В ходе специальной военной операции погиб камышанин Никита Михайлов», — говорится в публикации.

Наш земляк мужественно защищал Родину и до конца выполнил свой гражданский и воинский долг. Жители Камышина также добавили, что всегда будут хранить память о павшем герое. Отметим, что о дате и времени проведения траурной церемонии прощания с бойцом не сообщается.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родственникам, друзьям и боевым товарищам погибшего участника СВО Никиты Михайлова.