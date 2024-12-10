В Омске расширяют льготы участникам СВО и их семьям

Так, предлагается распространить льготные условия посещения муниципальных бань не только для военнослужащих, получивших статус ветерана боевых действий, но и фактически любого участника специальной военной операции, включая заключивших контракт с Министерством обороны РФ и мобилизованных. Аналогичные меры поддержки после вступления изменений в силу затронут и членов семей участников СВО. Для детей до 8лет она составит 85 рублей, для остальных — 170 рублей.