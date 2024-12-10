В Омске расширяют льготы участникам СВО и их семьям

Так, предлагается распространить льготные условия посещения муниципальных бань не только для военнослужащих, получивших статус ветерана боевых действий, но и фактически любого участника специальной военной операции, включая заключивших контракт с Министерством обороны РФ и мобилизованных. Аналогичные меры поддержки после вступления изменений в силу затронут и членов семей участников СВО. Для детей до 8лет она составит 85 рублей, для остальных — 170 рублей.
Перед вынесением в Омский городской Совет свое положительное заключение инициативе дало руководство департамента городской экономической политики. Окончательное решение планируется принять в среду, 11 декабря 2024 года.
Стоит отметить, что на текущий момент аналогичные льготы предоставляются инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, членам многодетных семей, детям-сиротам и сопровождающим их, малоимущим, а также ветеранам боевых действий и членам их семей.
Напомним, в Омске и области действуют несколько десятков мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, в том числе бесплатное горячее питание детям-школьникам, освобождение от платы в муниципальном детском саду, бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций, организация профессионального обучения для взрослых членов семей военнослужащего, внеочередное социальное обслуживание, предоставление денежной компенсации по оплате расходов на догазификацию дома.